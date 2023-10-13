الدرك الوطني يقدم نصيحة مرورية جد هامة للسائقين

قدمت قيادة الدرك الوطني، نصيحة مرورية جد هامة لمستخدمي الطريق من أجل تجنب حوادث المرور.

ودعت قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، إلى عدم التهاون في استعمال اشارة تغيير الاتجاه.

واعتبرت بأن الاشارة الدالة على تغيير الاتجاه من وسائل التنظيم والسلامة اثناء القيادة، مضيفة بأنها “تعطي تنبيها مبكرا للآخرين عن رغبتك في تغيير اتجاه سيرك او انتقالك من مسار الى آخر.”

وأكد السلك النظامي ذاته، بأن عدم “استخدام هذه الإشارة يؤدي الى وقوع حوادث كثيرة خصوصا مع عدم معرفة الاخرين إنك ستخفف السرعة لغرض الاستدارة مثلا”.

وأعربت في الآخير عن أسفها من بعض السائقين الذين لا يعطون هذه الاشارة الكثير من الاهتمام خاصة وأنها تمنح لهم السلامة.