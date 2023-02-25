الدرك الوطني يكشف تفاصيل وأسباب حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين في تيكجدة

كشفت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور المعايانات الاولية التي ادت إلى إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بتيكجدة في البويرة مخلفة 10 قتلى و30 جريح.

وأوضحت ذات المصالح ان الحادث الذي وقع امس الجمعة في حدود الساعة 16:25 على مستوى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في شطره الرابط بين تيكجدة وبلدية الأصنام.

وأضافت ذات المصالح أن الحادث نجم عن إنقلاب حافلة نقل المسافرين نوع هيونداي. وخلف وفاة 10 أشخاص وإصابة 30 شخص بجروح.

وعلى إثر ذلك كشفت المعاينة الاولية حسب مصالح الدرك الوطني أسباب الحادث هي: التجاوز الخطير دون أخذ الإحتياطات اللازمة. بالإضافة إلى عدم تخفيض السرعة في المنعرجات.

هذا وذكرت ذات المصالح سائقي مركبات النقل العمومي للأشخاص إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم المجازفة بأرواح الآخرين.