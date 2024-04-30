قناة النهار الدرك الوطني يكشف حجم مخلفات الأمطار الأخيرة ! بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أفريل 2024 - 14:57 شارك غرِّد أرسل 87 0 الدرك الوطني يكشف حجم مخلفات الأمطار الأخيرة ! رابط دائم : https://nhar.tv/4vVhy اقرأ أيضا قريشي : يدّخلو بنفس القميص مانلعبوش..قضيّة مفروغ منها !! قناة النهار 25 أفريل خليها على ربي : شاهدوا محمد.. تزوجت المرأة الثانية حتى تعيش مع الأولى و يترافدوا كالاخوات بعد موتي قناة النهار 18 أفريل محادثات بين الوفدين التونسي والجزائري بالقاعة الشرفية لمطار قرطاج الدولي قناة النهار 22 أفريل أم البواقي : أنيسة تعاني من مرض التلف الكبدي منذ 2018 تطلب المساعدة قناة النهار 15 أفريل خليها على ربي : محمد ينفجر.. غاضبا زوجتي كانت ملاك لكن تحولت كي دخلو تحت راسها دارهم !! قناة النهار 18 أفريل بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس : شكون خير المعيشة في المدينة ام في الريف ؟ قناة النهار 17 أفريل لقاء خاص مع وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية قناة النهار 24 أفريل طقس : أمطار غزيرة⛈ وبرد شديد🥶 قناة النهار 30 أفريل طالع هابط : النوي ينتفض ضد كل المسؤولين بسبب فيضانات تقرت الأخيرة قناة النهار 16 أفريل موال مواشي.. بغيتو تجيبو "الروماني" ولا "جابوني" السلالة الجزائرية ما ترخسش ! قناة النهار 30 أفريل