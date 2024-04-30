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الدرك الوطني يكشف حجم مخلفات الأمطار الأخيرة !

بقلم النهار أونلاين
الدرك الوطني يكشف حجم مخلفات الأمطار الأخيرة !
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الدرك الوطني يكشف حجم مخلفات الأمطار الأخيرة !

رابط دائم : https://nhar.tv/4vVhy
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