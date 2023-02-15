قناة النهار الدرك الوطني يكشف عن حصيلة الجـ.ـرائم السيبرانية في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2023 - 16:15 درك وطني شارك غرِّد أرسل 41 0 الدرك الوطني يكشف عن حصيلة الجـ.ـرائم السيبرانية في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/I4W6A اقرأ أيضا الشلف : عبد القادر يناشد الجهات المعنية والمحسنيين لمساعدته وإستعادة عافيته قناة النهار 07 فيفري إمتحان تقييم المكتسبات "للسانكيام".. تحسين للمستوى وتقليل من نسب إعادة السنة قناة النهار 01 فيفري غليزان: الأمطار الأخيرة تنقذ الموسم الفلاحي في المناطق المتأخرة في زراعة الحبوب قناة النهار 02 فيفري علي عون : الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين مارس المقبل قناة النهار 12 فيفري دلال خير: قصة مؤسفة لشاب تعرض لإعتداء من أستاذته في طفولته تسببت له بفقدان للبصر قناة النهار 10 فيفري بومرداس : الدرك الوطنى مداهمة مستودعات غير مرخصة لذبـ.ـح الدجاج وتخزينه قناة النهار 09 فيفري "إبتسام حملاوي :" المياه كانت لها الأولوية في المساعدات .. لهذا السبب قناة النهار 08 فيفري إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار الغزيرة مع أجواء جد باردة بهذه المناطق قناة النهار 28 جانفي فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية تتمكن من إنقاذ طفل من تحت الردوم بتركيا قناة النهار 08 فيفري مومن أيت قاسي: الإقبال الجماهيري كان الفاصل في نجاح شان الجزائر قناة النهار 01 فيفري