الدرك الوطني ينظم ملتقى حول مساهمة الانتربولوجيا الجنائية في التحقيق القضائي
أشرف رئيس أركان الدرك الوطني اليوم الثلاثاء على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ”مساهمة الانتربولجيا الجنائية في التحقيق القضائي”. المنظم على مستوى المعهد الوطني للادلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي.
و حسب بيان لقيادة الدرك الوطني فقد حضر الملتقى أساتذة جامعيين المختصين في مجال الانتروبولجيا الجنائية. ضباط و إطارات من وزارة الدفاع الوطني وممثلين عن وزارات الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، العدل. التعليم العالي و البحث العلمي، الثقافة و الفنون، المجاهدين و ذوي الحقوق. الأشغال العمومية و الري و المنشور القاعدية، الفلاحة و التنمية الريفية، الصحة. و كذا ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية بالاضافة الى الجمعيات الوطنية في هذا الميدان.
كما تهدف فعاليات هذا الملتقى الى تعزيز انفتاح المعهد الوطني للادلة الجنائية و علم الإجرام على الوسط الجامعي والبحث العلمي. و كذا توثيق المجهودات المبذولة من طرفه بصفته رائد في الانتروبولجيا الجنائية بالجزائر فضلا عن توفير منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر و الإجراءات العلمية والعملية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الانتروبولجيا من شأنه المساهمة في ترقية و تطوير الاختصاص الذي تتمثل مهمته في الإجابة على تساؤلات الجهات القضائية من خلال الدراسة العلمية للعظام و كذا دراسة الأسنان مما يمكن من تقدير الجنس والعمل.