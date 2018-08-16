الدرك الوطني يواصل حملته التحسيسية لقضاء عطلة بدون حوادث

لاتزال الحملات التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق مستمرة، والتي بادرت فيها قيادة الدرك الوطني منذ 25 جويلية و إلى غاية 20 أوت الجاري.

و أضاف بيان للدرك الوطني، اليوم الخميس، أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تسطر حملة تحسيسية.

خاصة عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود الثابتة بإقليم الجزائرالعاصمة.

والطرق المؤدية إلى الشواطئ و أماكن الإستجمام والراحة للعائلات التي تقضي عطلة الصيف.

كما سطرت مصالح الدرك الوطني مخططا إستراتيجيا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وماتعرفه الطرقات من حركية كبيرة.

وهو ماتطلب عملية تحسيس مستعملي الطريق بخطورة حوادث المرور، وماينجر عنها من خسائر سواءا كانت بشرية أو مادية.

وسيتم خلال هذه الحملة إشراك جميع الشركاء الفاعلين، كما سيتم توزيع مطويات على مستعملي الطريق.

تتضمن توجيهات بخصوص قواعد السياقة السليمة، وكذا النتائج الناجمة عن الإفراط في السرعة والمناورات الخطيرة.