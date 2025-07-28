الدرك الوطني يوجه نداء للجمهور بتلمسان

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان عن توقيف شخص يدعى (ب.ب.أ)، متورط في جنحة النصب والاحتيال.

ويأتي هذا التوقيف، وتبعًا لتحقيق معمق أجرته مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتلمسان.

وفي إطار مساعيها لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان نداءً عاجلاً لجميع المواطنين الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية لهذا الشخص.

ويُطلب من أي شخص تعرض لعملية نصب أو احتيال من قبل المعني، سواء كان ذلك يتعلق بشخصه مباشرة، أو تعامل معه بأي شكل من الأشكال، أو لديه معلومات تفيد التحقيق بصفته شاهدًا، التقدم فورًا.

ويمكن للضحايا والشهود التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان. أو التقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتلمسان للإدلاء بشهاداتهم.

كما يمكنهم التوجه إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقديم المعلومات اللازمة.

يأتي هذا النداء في إطار جهود الدرك الوطني لمكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.