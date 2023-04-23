الدرك الوطني يوضح بشأن منع سير الدراجات النارية والسيارات المزعجة بالعاصمة

أكّد الرائد سمير بوشحيط من قيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، أنّ الدراجات النارية ذات المحركات ما فوق الـ125 سنتيمترًا مكعبًا، إضافة إلى المركبات التي تصدر أصواتًا عالية، ستكون ممنوعة من السير بين العاشرة ليلاً والثالثة صباحًا بدءاً من هذا الأحد.

وأوضح الرائد سمير بوشحيط للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الإجراء أتى بموجب القرارين الصادرين عن والي العاصمة. حيث نصّ الأول على منع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركاتها الـ 125 سنتيمترًا مكعبًا. ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً (22.00 سا) وإلى غاية الثالثة صباحًا (03.00 سا). فيما تضمّن القرار الثاني منع سير السيارات التي تسبب أصواتها إزعاجًا للمارة والساكنة. والتي عرفت إدخال تعديلات عليها بدون موافقة الخبراء.

كما سجّلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص خلال الـ 48 ساعة الأخيرة والمصادفة لعيد الفطر المبارك 38 حادث مرور. أودت بحياة 16 شخصًا وإصابة 87 آخرين بجروح.

وفي هذا الصدد، أكّد بوشحيط أنّ معظم هذه الحوادث المرورية وقعت بالطرق غير المزدوجة نتيجة اصطدامات بين مركبات. كما نجمت عن انحرافات بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات والتجاوزات الخطيرة.

وفي الشق الخاص بالدراجات النارية والسيارات المذكورة آنفًا، شدّد بوشحيط على أنّ القرارين الصادرين يتم العمل بها وتطبيقهما ابتداءً من هذا الأحد. وكل مخالف للقرارين ستوضع مركبته في المحشر لمدة ثماني أيام. ولمدة 15 يوما في حال تكرار المخالفة مع تحمل تكاليف المحشر .