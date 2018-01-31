الدرك الوطني يوقف بارون الموثرات العقلية بقالمة

تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف بارون المؤثرات العقلية، كما تم حجز 200 قرص مهلوس ببلدية حمام الدباغ بقالمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فإن العملية جاءت إثر دورية روتينية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام الدباغ.

أين لفت انتباه أحد عناصرها لشخص حاول الفرار ، الأمر الذي استدعى من ذات العناصر التدخل و توقيف المشتبه فيه و تفتيشه.

أين تم العثور بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

ليتم تحرير محضر سماع في حقه، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليه.