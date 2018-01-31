عاجل

الدرك الوطني يوقف بارون الموثرات العقلية بقالمة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الدرك الوطني يوقف بارون الموثرات العقلية بقالمة
بقلم هشام قاسمي

تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف بارون المؤثرات العقلية، كما تم حجز 200 قرص مهلوس ببلدية حمام الدباغ بقالمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فإن العملية جاءت إثر دورية روتينية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام الدباغ.

أين لفت انتباه أحد عناصرها لشخص حاول الفرار ، الأمر الذي استدعى من ذات العناصر التدخل و توقيف المشتبه فيه و تفتيشه.

أين تم العثور بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
ليتم تحرير محضر سماع في حقه، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليه.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital