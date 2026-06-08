الدرك الوطني يوقف متهمين بالاعتداء على مواطن بالطريق السيار في البويرة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية البويرة مجموعة من الأشخاص تورطوا في الاعتداء جسديا على مواطن بالطريق السيار، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 جوان الجاري.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، أظهر الفيديو قيام مجموعة من الأشخاص، كانوا على متن سيارة سياحية من نوع “بيجو 207”، بالاعتداء على الضحية بالطريق السيار بإقليم الولاية، ما استدعى تدخلا فوريا من طرف المصالح المختصة.

وفور ذلك، تم تنشيط عنصر الاستعلام والتحري لتحديد هوية المعتدين، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أمشدالة. وبعد تعميق التحقيق واستيفاء الإجراءات القانونية، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتنقلت مصالح الدرك الوطني إلى مقرات إقامة المعنيين، بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص، حيث تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر السرية الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، من أجل مواصلة التحقيق وكشف ملابسات القضية.

ومن المرتقب تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من مجريات التحقيق.