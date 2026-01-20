الدّرك الوطني يُحذّر من السير في هذه الطرقات

حذرت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، مستعملي الطريق من السير في بعض الطرقات الوطنية على مستوى عدة ولايات، بسبب تساقط ثلوج كثيفة والتر عرقلت حركة سير المركبات.

ولاية تيارت

صعوبة السير بسبب تساقط الثلوج بالطريق الوطني رقم 14 بالضبط على مستوى بلدية فرندة .

ولاية الأغواط

تساقط ثلوج بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين مدينتي الأغواط ومدينة أفلو تشكل طبقات من الثلج على الطريق يصعب حركة و سير المركبات.

ولاية باتنة

صعوبة في السير بسبب تساقط الثلوج بالطريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة بالضبط بإقليم بلدية ثنية العابد.

كذلك بالطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف، وبالطريق الولائي رقم 54 الرابط بين بلديتي أريس وثنة العابد.

ولاية الجلفة

صعوبة في السير بسبب تساقط الثلوج، بالطريق الولائي رقم 122 الرابط بين بلديتي بن يعقوب والإدريسية بالضبط بإقليم بلدية بن يعقوب.

