الدرك الوطني.. 5 ولايات تحاصرها الثلوج

كشف مركز الإعلام لأمن الطرقات “طريقي”، التابع للدرك الوطني، أن الثلوج المتساقطة في العديد من الولايات، أغلقت الكثير من الطرقات. حيث أدت الثلوج المتراكمة، إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو .

والطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو . والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية ابودرارن. وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن. والطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية أيلولة أومالو. إضافة إلى الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية أيلولة أومالو.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول. والطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة ) وإفرحونن (تيزي وزو) على مستوى منطقة كول تيروردة. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية الصحاريج.

وفي ولاية جيجل، أدت الثلوج، إلى غلق الطريق الولائي رقم 135أ الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر وتريعي باينان ولاية ميلة. على مستوى منطقة الأربعاء بلدية بوسيف أولاد عسكر.

وفي قسنطينة يشهد الطريق الاجنتابي على مستوى منطقة جبل الوحش، تراكم الثلوج. وأيضا ولاية سوق أهراس التي حاصرتها الثلوج بالضبط في الطريق الوطني رقم 82 على مستوى فج العمد بلدية أولاد إدريس. الطريق الوطني رقم 20 على مستوى مشتتة الفدان بلدية أولاد إدريس.