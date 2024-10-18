الدرك الوطني: 5000 دينار غرامة في هذه الحالات 

ذكّرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور بخطورة عدم الالتزام بقانون المرور.

وأوضحت المصالح ذاتها أن عدم الالتزام بالاتجاه المفروض على الطريق أو السير في الاتجاه الممنوع. أو مخالفة الإشارات النظامية المتعلقة بالاتجاه المفروض للمرور، يعتبر مخالفة

وذلك طبقاً لأحكام المادة 90 من المرسوم التنفيذي 04 - 381.

ويعاقب عليها القانون طبقا للمادة 66/د1 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.