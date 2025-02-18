الدرك.. خرجات ميدانية لمحاربة الندرة والمضاربة في رمضان

باشرت وحدات الدرك الوطني عبر كامل ربوع الوطن خرجات ميدانية لمحاربة الندرة والمضاربة في المواد الغذائية. وكذا حماية المستهلك والحفاظ على صحته وذلك تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وفي بيان لذات المصالح، أشارت إلى أنه وبمناسبة إقتراب شهر رمضان المعظم وضمانا لوفرة المواد واسعة الإستهلاك. إضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وكذا الصحة العمومية من خلال احترام التجار للقوانين والأنظمة سارية المفعول. باشرت وحدات الدرك الوطني عبر كامل ربوع الوطن خرجات ميدانية للوقوف على العملية.

وأضاف البيان، أن الخرجات تتم بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين، سيما مديريات التجارة من أجل الوقوف على مدى التقيد والالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة مع التحسيس والتوجيه اللازم للتجار.

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