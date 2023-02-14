الدرك: عدم تركيب العداد بسيارات الأجرة جنحة يعاقب عليها القانون

كشفت قيادة الدرك الوطني، أن عدم تركيب جهاز العداد داخل سيارات الأجرة يعتبر جنحة.

وأشارت مضالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، فإنه وطبقا للمادة 16 فقرة 03 من القرار المؤرخ في 14 أوت 2016. المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارات الأجرة. فإن المركبة المستعملة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة الفردية يجب أن تزوّد بعداد. يتم تركيبه وجوبا داخل المركبة.

كما أضافت ذات المصالح، أنه يسمح للسائق بتشغيله من مقعده واستعماله في مراقبة البيانات بوضوح ليلا ونهارا.

كما أشار الدرك الوطني إلى أن عدم تركيب هذا الجهاز على متن هذه المركبات المستغلة في هذا النشاط، يعتبر جنحة. طبقا للمادتان 62 و 63 من القانون 01-13 المؤرخ في 07 أوت 2001 المعدّل والمتمم. المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.