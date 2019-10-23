الدرك وأمن الجيش يطيحان بعصابة تتاجر بالمخدرات بولايات الوسط 

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيبازة من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية منظمة متكونة من 6 أفراد كانت تنشط في ترويج المخدرات بولايات الوسط.

حيث تمكنت ذات المصالح من حجز 25 كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج وبندقية صيد بحرية وسيارتان سياحيتان ومبالغ مالية تعتبر من عائدات بيع السموم.

وحسب المعلومات التي بحوزة النهار أون لاين، فإن العملية جاءت بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة و عناصر امن الجيش بعد ورود معلومات إليها تفيد بوجود نشاط لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة ونقل و تخزين المخدرات.

وتم خلال العملية توقيف سيارتين سياحيتين على مستوى السد المقام بمفترق الطرق بمزفران.

ومواصلة للتحقيق و بتمديد الاختصاص إلى مدينة مغنية و بإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لمساكن الموقوفين.

و تم بعد عملية التفتيش حجز 25 كغ من مادة الكيف المعالج وسيارتان سياحيتان مبلغ مالي قدر 1.400.000دج عائدات بيع المخدرات.

كما تم حجز أيضا هواتف نقالة ملك للمشتبه فيهم و بندقية صيد بحري ،كما تم توقيف أفراد العصابة التي تتكون 6 افراد.

عباس عادل