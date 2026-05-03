الدرك يتلف 7 رؤوس أغنام من سلالة “سيداون” بأم البواقي

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية سيقوس من حجز 07 رؤوس أغنام من سلالة “سيداون” و إتلافها.

العملية جاءت على إثر قيام مستخدمي الفرقة الإقلمية بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين بلديتي اولاد رحمون و بلدية سيقوس. أين تم توقيف أحد المركبات محملة بسبعة 07 رؤوس ماشية من السلالة الصحراوية السيداون. تم نقلها من إحدى الولايات الجنوبية لغرض تسويقها نحو الولايات الشمالية موجهة للإستهلاك البشري. بدون أي وثائق ومخالف بذلك التعليمة الوزارية رقم 552 بتاريخ 08 ماي 2022. وبعد الفحص من طرف المصالح الفلاحية بالولاية وكذا الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم ذبح و دفن هذه الرؤوس بحضور المصالح المختصة.

