الدرك يحبط تسويق حوالي 7 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من سرية أمن الطرقات لدرك وهران، من إحباط محاولة تسويق 6 قناطير من لحم الدجاج، غير صالح للاستهلاك.

يأتي هذا أثناء عملية بالسد الثابت بالكرمة، بالطريق الولائي رقم 4 ،أين أوقفوا شاحنة تبريد صغيرة من نوع “شانقهي”.

وتبين بعد إخضاعها للتفتيش أنها تحمل 6 قناطير لحوم بيضاء، بقيمة إجمالية قدرها 225000 دينار جزائري.

وكان صاحبها المدعو (ب.س) البالغ 26 سنة، بصدد تسويقها من دون شهادة الطبيب البيطري، مع عدم احترامه لشروط النظافة.

وتم على إثرها اقتياد المعني إلى مقر السرية، وبعد المعاينة البيطرية لهذه السلعة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتمكنت في عملية ثانية عناصر درك بسيدي الشحمي من حجز 80 كلغ من لحوم بيضاء، بنقطة مراقبة وتفتيش بمفترق الطرق الولائية 102 و 35 حي الأمير عبد القادر.

يأتي هذا بعد أن لفتت انتباههم شاحنة صغيرة قادمة من حي النجمة التابع لبلدية سيدي الشحمي، باتجاه حي الأمير عبد القادر.

وبعد مراقبتهم للوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بالشاحنة، ضبطوا حمولة اللحوم البيضاء، كان بصدد بيعها وتسويقها دون حيازته على السجل التجاري وشهادة الاعتماد الصحي.

وقاموا باقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني لاستكمال التحقيقات معه.