الدرك يحبط تسويق 25 قنطار من الدجاج الفاسد بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الدرك يحبط تسويق 25 قنطار من الدجاج الفاسد بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة قدرت بأكثر من 20 قنطار.

العملية تمت خلال قيام ذات الأفراد بنقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 2 في شطره الرابط بين مدينتي وهران والمرسى الكبير اين لفتت انتباههم  3 شاحنات بمبرد متتابعة.
وبعد توقيفها واخضاعها للتفتيش تم ضبط بداخلها كمية معتبرة من الدجاج المذبوح باحشائه قدر وزنها الإجمالي بـ 25 قنطار.
لتعرض على الطبيب البيطري، أين كشفت المعاينة انها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=916986

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com