الدرك يحبط تسويق 25 قنطار من الدجاج الفاسد بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة قدرت بأكثر من 20 قنطار.

العملية تمت خلال قيام ذات الأفراد بنقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 2 في شطره الرابط بين مدينتي وهران والمرسى الكبير اين لفتت انتباههم 3 شاحنات بمبرد متتابعة.

وبعد توقيفها واخضاعها للتفتيش تم ضبط بداخلها كمية معتبرة من الدجاج المذبوح باحشائه قدر وزنها الإجمالي بـ 25 قنطار.

لتعرض على الطبيب البيطري، أين كشفت المعاينة انها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.