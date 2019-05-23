الدرك يحبط تمرير 100 غ كوكايين بالسانية في وهران

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية بوهران، من إحباط تمرير 100 غ من الكوكايين.

العملية تمت على الساعة الثانية صباحا، خلال قيام أفراد الكتيبة الإقليميةبالسانية، بنقطة مراقبة، الواقعة بالطريق الوطني رقم 2، الرابط بين الكرمة والسانية.

أين لفت انتباههم سيارة فولسفاقن الجيل الثاني، حمراء اللون، قادمة من اتجاه محور الدوران فينكس، باتجاه بلدية السانية، تم الاشتباه فيها.

ليتم توقيفها على مستوى نقطة المراقبة، لتفقد الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة والسائق.

حيث وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، تم ضبط كمية من المخدرات الصلبة، من نوع كوكايين، تقدر بحوالي 100 غ، كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الأمامي بجانب السائق، ملفوفة بغطاء بلاستيكي.

ليتم إلقاء القبض على صاحب المركبة ومرافقه، قبل اقتيادهما إلى مقر الفرقة السانية.

وبعد استكمال التحقيقات، تم استصدار إذن بتفتيش منزل أحدهما، حيث تم العثور على اقراص مهلوسة، من نوع كتيل، ومبلغ مالي يقدر ب 156000.00 دج، من عائدات المتاجرة بالمخدرات والمهلوسات.