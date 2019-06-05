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الدرك يحبط تمرير 2622 قارورة مشروبات كحولية بين وهران ومستغانم

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الدرك يحبط تمرير 2622 قارورة مشروبات كحولية بين وهران ومستغانم
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فصيلة الأمن والتدخل رقم 3 ببطيوة التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران من إحباط نقل 2622 قارورة من المشروبات الكحولية وتوقيف 4 أشخاص.

استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات العناصر مفادها نقل كمية من المشروبات الكحولية عبر الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين بلدية وهران ومستغانم.

ليتم اعتماد خطة محكمة مع وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بإقليم بلدية حاسي مفسوخ.

أين تم توقيف سيارة من نوع “رونو كونقو” تم ضبط بعد تفتيشها على 768 قارورة من  نوع بيفور سعة 25 سل، 120 جعة من نوع هنكل سعة 33 سل.

وكذا 288 جعة من نوع هنكل سعة 25 سل، 72 علبة نبيذ أحمر من نوع هنكل سعة 25 سل، 960 جعة نوع بيفور سعة 50 سل، 24 قارورة بيرة من نوع بيفور سعة 24 سل.

و12 قارورة نبيذ أحمر من نوع كوطاج سعة 750 سل.

وفي عملية ثانية تم توقيف سيارة من نوع “داسيا لوقان” تم ضبط بداخلها بعد تفتيشها على  كمية أخرى من المشروبات الكحولية متمثلة في 96 قارورة بيرة من نوع بيفور سعة 25 سل، 24 علبة نبيذ أحمر من نوع البرج سعة 01 ل، 240 جعة من نوع بيفور سعة 01 سل.

وايضا 06 قارورات باستيس سعة 50 سل و12 قارورة باستيس سعة 01 سل.


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