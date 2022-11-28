الدرك يحبط تهريب قطع غيار ومقويات جنسية بوهران

تمكنت عناصر من السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران من احباط عملية تهريب لقطع غيار كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة نفعية.

العملية النوعية لذات العناصر تمت خلال خدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالسد الثابت للكرمة حيث وبعد توقيف وتفتيش مركبة نفعية من نوع رونو ماستر تم ضبط قطع غيار محلية واجنبية غير مصرح بها مخبأة بصندوق السيارة من ضمن بضاعة أخرى قدم الفواتير الخاصة بها.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز 350 قطعة غيار خاصة بالسيارات، 200 قطعة من الألبسة النسائية، 31960 علبة من المكملات الغذائية والمقويات الجنسية، 15246 قطعة مجوهرات من نوع بلاكيور، 99 هاتف ذكي، 6210 قطعة من لواحق الهواتف النقالة.

وقد تم خلال العملية توقيف شخصين بتهمة تهريب بضاعة محظورة قدرت قيمتها بمليار و500 مليون سنتيم.