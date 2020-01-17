الدرك يحبط تهريب 3700 وحدة خمر قي عمليتين بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك بئر الجير غرب، الى جانب عناصر من فصيلة الامن والتدخل رقم 03 ببطيوة في وهران، من احباط محاولتي تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرتها مصادرنا ب 3700 وحدة خمر.

العملية الاولى تمت خلال دورية لعناصر من الفرقة الإقليمية لدرك بئر الجير غرب على مستوى الطريق المحيطي الرابع، اين تم توقيف مركبة من نوع رونو ماستر كان على متنها (ت.ي) البالغ من العمر 24 سنة، تم ضبط بداخلها بعد تفتيشها كمية من الشروبات كحولية كان بصدد تسويقها بطريقة غير قانونية قدرت باكثر من 3 الاف وحدة.

اما العملية الثانية فتمت استغلالا لمعلومات تلقتها فصيلة الامن والتدخل رقم 03 ببطيوة، تفيد بمحاولة شخص نقل وترويج مشروبات كحولية بدون رخصة.

وتم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11، تم على اثرها توقيف سيارة من نوع بيجو 206 لصاحبها المدعو (د.ب) البالغ من العمر 54 سنة، وعثر بداخلها 672 وحدة من المشروبات الكحولية.