الدرك يحبط تهريب 6480 قاروة خمر من وهران إلى بلعباس

تمكنت عناصر من درك سيدي البشير بوهران، من حجز 6480 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير وتسويق مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية، على متن سيارة نفعية من نوع “رونو ماستار”.

السيارة كانت قادمة من حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي، بإتجاه سيدي بلعباس، عبر الطريق البلدي غير المرقم.

ليتم تشكيل دورية بعد خطة محكمة التنفيذ، أين تم ايقاف المركبة المشبوهة على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية سيدي الشحمي.

وتم ضبط بداخل السيارة، بعد اخضاعها لتفتيش دقيق، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بالصندوق الخلفي للسيارة.

وقدرت كمية المحجوزات، بـ 6480 جعة من نوع بيرة، من بينها 1008 قارورة جعة نوع “16S” سعة 50 سل.

بالإضافة إلى 1152 قارورة جعة نوع 31 سعة 50 سل، و2160 قارورة جعة نوع “BEXPORT” سعة 50 سل.

وكذا 1152 قارورة جعة نوع “LACORONNE” سعة 50 سل، و1008 قارورة جعة نوع “MOLDAU” سعة 50 سل.

ليتم بعدها اقتياد صاحب السيارة إلى مقر الفرقة، لإستكمال التحقيقات معه، ثم تقديمه أمام الجهات القضائية.