الدرك يحبط محاولة سرقة رمال البحر في بومرداس

تمكنت وحدات الدرك الوطني في بومرداس، من توقيف شاحنة من نوع “طويوطا”، محملة بأكياس بها ملاط البحر، والتي كان سائقها يقوم بسرقتها.

لتسفر العملية على حجز 200 كيس معبأة بملاط البحر، حسب بيان لقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس.

كما فتحت ذات المصالح، تحقيقا بإقليم الاختصاص، حول القضية.

وتعود تفاصيل العملية، ليوم الـ6 من شهر جانفي الجاري، على الساعة 00:19 مساء، أين تم توقيف شاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بومرداس والجزائر.

ليتم حجز 200 كيس معبأة بملاط البحر، والتي كان سائق الشاحنة يقوم بسرقتها.

وتأتي هذه العملية، في إطار المخطط الموضوع من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس لمكافحة ظاهرة نهب الشواطئ.