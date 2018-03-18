الدرك يحبط محاولة قتل طفل من طرف زوجة عمّه بالبليدة

تمكن مصالح الدرك الوطني بأولاد يعيش بولاية البليدة من إلقاء القبض على إمرأة حاولت قتل طفل.

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الضحايا تفيد بتعرض إبنه البالغ من العمر 10 سنوات للتهديد ومحاولة القتل.

وسارعت وحدات الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق، حيث تبين أن المشتبه فيها هي زوجة عم الضحية البالغة من العمر 37 سنة.

أين قامت بترصده عند خروجه من الإبتدائية واستدراجه إلى مكان مهجور وحاولت خنقه بحبل يستعمل للبناء انتقاما من والدته.

و ذلك بسبب وجود مشاكل عائلية بينهما، وبعد إتخاذ الإجراءات اللازمة تم إلقاء القبض عليها وتقديمها أمام الجهات القضائية.