الدرك يحبط مخطط ابحار سري لـ 32 حراڨا بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بقديل في وهران من الإيقاع بـ 32 حراڨا تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 45 سنة حاولوا خوض عمليات ابحار سري من بينهم 8 منظمين.

الحراڨة الذين كانوا يحضرون لعمليات ابحار سري من شواطئ مدينة وهران إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط لبلوغ السواحل الاسبانية تم ضبطهم من قبل ذات العناصر مختبئين وسط الاحراش الغابية على مستوى شاطئ صخري.

وقد تمر حجز خلال العملية قارب نزهة مزود بمحرك من نوع سوزوكي، صفائح بنزين سعة 30 لتر، سيارة سياحية من نوع فورد، 8 ملصقات تحمل ارقاما تسلسلية القوارب، قصاصتين لأرقام تسلسلية خاصة بمحركات وهواتف نقالة.