الدرك يحجز أزيد من 100 قنطار من الفرينة ممزوجة بالنخالة في النعامة

كانت موجهّة للمضاربة والمتاجرة غير الشرعية بالسوق المحلية

تمكن أمس أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية “البيوض” بولاية النعامة في عملية منظمة من إحباط محاولة لتخزين شحنة جد معتبرة من أكياس الفرينة الممزوجة بمادة النخالة كأغذية موجهة للإستهلاك الحيواني .

والتي كانت مهيأة للمتاجرة غير الشرعية والمضاربة بهدف غزو السوق المحلية بالولاية وذلك من أجل تهريبها وتحويل وجهتها لبيعها كأعلاف بأسعار مرتفعة للموالين.

وتدخل هذه العملية في إطار محاربة ظاهرة المضاربة في الأسعار والمواد الإستهلاكية وإحتكار السوق خاصة في الوضع الراهن ،وقد وجاءت هذه العملية بناءا على معلومات واردة تلقتها وحدات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذات البلدية، وإستغلالا للمعلومات وبعد التنقل إلى عين المكان وأثناء عملية التفتيش والمعاينة تم حجز 400 كيس من مادة القمح اللّين المدعم ممزوج بمادة “النخالة” بوزن إجمالي يقدر بـ 120 قنطار، وحسب ذات المصدر أن الأكياس وجدت مخبأة في مستودع وأن صاحبه لم يكن يملك أي ترخيص يبرر تخزين هذه المنتجات ، في انتظار استكمال التحقيق وتقديم الملف أمام الجهات القضائية.