الدرك يحجز أزيد من 9 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بحاسي بونيف في وهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران، من إحباط محاولة تسويق اكثر من 9 قناطير من لحم الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري.

خلال دورية لهم على مستوى إقليم بلدية حاسي بونيف وبالضبط بالطريق الولائي رقم 74 الرابط بين قرية بوجمعة وبلدية حاسي بونيف، أين تم توقيف شاحنة من نوع فاو.

وبعد اخضاعها للتفتيش بعد مراقبة وثائقها تم ضبط على متنها حمولة من الدجاج المذبوح بوزن 923 كلغ لحوم بيضاؤ قدرت قيمتها المالية بحوالي 134000دج.

وكان صاحب الحمولة بصدد تسويقها من دون شهادة الطبيب البيطري مع عدم احترامه لشروط النظافة الى جانب عدم امتلاكه للسجل التجاري الخاص بنشاطه وشهادة حيث تم على إثرها اقتياد المعني إلى مقر السرية.

وبعد المعاينة البيطرية لهذه السلعة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وشهادة الاعتماد الصحي لوسيلة النقل.

ليتم على اثرها اقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه بعدما تبين من خلال المعاينة البيطرية لهذه السلعة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.