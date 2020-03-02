الدرك يحجز حوالي 10 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران، من احباط تسويق حوالي 10 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وتمت العملية، خلال دورية للمجموعة، على مستوى الطريق الولائي رقم 74، الرابط بين بلديتي بئر الجير وحاسي بونيف.

أين تم توقيف شاحنتين، وضبط بداخلها بعد مراقبة وثائقها وتفتيشها، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء قدرت بـ 10 قناطير من لحم الدجاج.

وأثبت المعاينة أن السائق لا يملك شهادة بيطرية للذبح، إلى جانب نقلها دون احترام شروط التبريد.ذ

فيما أكد الطبيب البيطري التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران، أن البضاعة غير صالحة للإستهلاك البشري.

وتم تحرير ضد اصحابها إجراء قضائي، سيحالون بموجبه على العدالة، لمخالفتهم شروط الحفظ، والنظافة والتخزين المضرة بصحة المستهلك.