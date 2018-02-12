تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني، من توقيف شبكة مختصة في تقليد العلامات التجارية والمتمثلة في الشمة المقلدة، حوالي 17 نوع، بالجلفة.

وتحرك عناصر فرقة البحث، عقب معلومات تلقاها تفيد بوجود شاحنة من نوع “رونو ” تقوم بتفريغ شحنة من الشمة، بحي بوتريفيس. حيث عثر عناصر الدرك، على كمية معتبرة من الشمة المقلدة داخل الشاحنة قدرت بحوالي 170 ألف، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم .

ومع استمرار التحقيقات، وبإشراف من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بالجلفة تم تفتيش منزل بالحي المذكور.

حيث عثر بداخله على كمية معتبرة من الشمة المقلدة قدرت بـ 768620 كيس كانت مخبأة بإحكام داخل علب حليب البودرة وعلب رقائق ” شيبس “.

إضافة إلى حجز آلة تعليب مادة الشمة ولفافات وشاحنتين.

وتجاوزت القيمة المالية للمحجوزات 6 مليار و77 مليون سنتيم، حيث كانت السلع المحجوزة موجهة لإغراق السوق المحلية والجهوية بالشمة المقلدة.