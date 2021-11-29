الدرك يحجز سلاح تقليدي الصنع بميلة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة من ضبط شخص بحوزته سلاح من الصنف السابع تقليدي الصنع.

وتمت هذه العملية بعد أن إشتبهت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد خلوف في المعني. وبعد توقيفه تم العثور على السلاح المحجوز من الصنف السابع وتقليدي الصنع وتوصل التحقيق معه لعدم حيازته على رخصة .

وعليه إتخذت ذات المصالح الغجراءات اللازمةن كما تم تحويل ملفه إلى القضاء.

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كما تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بدعم من المصلحة الولائية للشرطة القضائية و المناوبة المحلية لولاية قسنطينة، من توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في شجار جماعي بحي بودراع صالح.

وفي هذا السياق أفاد بيان لأمن الولاية عن حجز ذات المصالح بعد التحريات و عمليات التفتيش التي تمت باذن من السلطة المختصة، قرابة 700 قرص من المؤثرات العقلية بحوزة المشتبه فيهم إضافة الى أسلحة بيضاء.

وبعد تكثيف الأبحاث، تم رصد شخصين وتوقيفهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية.

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