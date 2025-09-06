الدرك يحجز قرابة 278 ألف وحدة من المفرقعات!

تمكنت وحدات الدرك الوطني بكل من بئر مراد رايس وتقرت من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب بيان لذات المصالح، قُدر كمية المحجوزات بـ 277.936 وحدة مفرقعة، بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ243 مليون سنتيم.

حيث تم حجز 237600 وحدة من المفرقعات بتقرت، كما تم حجز 40.336 وحدة من المفرقعات ببئر مراد رايس بالعاصمة.

كما تم حجز مركبة مستعملة في الجريمة مع توقيف شخصين متورطين، سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وكانت هذه المفرقعات معروضة للبيع، وقد تمت هذه العملية، تبعا للمخطط الموضوع من طرف قيادة الدرك الوطني تحسبا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. من خلال تكثيف عنصر الاستعلام ووضع نقاط مراقبة في جميع محاور شبكة الطرقات. للحد من هذا النشاط الضار بالإقتصاد الوطني.