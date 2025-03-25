الدرك يحجز كتبا للأطفال تتضمن صورا إباحية ورموزا ماسونية بمكتبة في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران من حجز مجموعة معتبرة من الكتب المخصصة للأطفال تتضمن صورا إباحية ورموز لعبدة الشيطان كانت معروضة للبيع على مستوى احدى المكتبات بمنطقة السانية.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تلقتها جمعية حماية المستهلك تفيد بوجود كتب موجهة للأطفال بإحدى المكتبات بها صورا اباحبة ورموزا ماسونية لعبدة الشيطان.

ليتم إبلاغ عناصر الدرك الوطني وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، تنقلت ذات العناصر التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني للكرمة لتفتيش المكتبة اين تم ضبط أزيد من 100 كتاب كانت موجهة للبيع لفئة الأطفال حيث تم حجزها واستدعاء صاحب المكتبة الذي تبين انه يملك مكتبتين اخريين بالعاصمة بها نفس الكتب المحجوزة بوهران.