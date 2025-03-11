الدرك يحجز كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة خلال رمضان

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من حجز 3 قناطير من اللحوم الحمراء و89 قنطارا من اللحوم البيضاء، خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان.

وحسب ذات المصالح، تم خلال نفس الفترة، حجز 3 قناطير من اللحوم الحمراء، و89 قنطارا من اللحوم البيضاء. و41 قنطارا من أحشاء الدجاج، و31 قنطارا من أحشاء البقر والأغنام.

كما تم حجز 183 رأس أبقار و855 رأس غنم و336 كغ من لحوم الأسماك. و100 كغ من العجينة المعدة لتحضير الحلويات التقليدية غير صالحة للإستهلاك.

هذا وسجلت ذات المصالح، إنخفاض في حوادث المرور خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان مقارنة بالسنة الماضية لذات الفترة.

كما عالجت وحدات الدرك الوطني، خلال نفس الفترة، أزيد من 15 قضية في إطار الشرطة الإدارية.