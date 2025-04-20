الدرك يحجز مكملات غذائية مقلّدة ومغشوشة بجسر قسنطينة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة “السمار”. من حجز مكملات غذائية ومواد صيدلانية مجهولة المصدر والتركيبة.

العملية جاءت بناء على معلومات، مفادها عرض بعض التجار لمواد صيدلانية ومكملات غذائية للبيع مجهولة المصدر والتركيبة. وعلى إثر ذلك تمت مداهمة المحلات التجارية رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

وبعد المراقبة تبين أن هؤلاء التجار يجهلون مصدر هذه السلع المعروضة للبيع وموجهة للإستهلاك البشري. وتقلد ماركات عالمية للمكملات الغذائية ومواد شبه صيدلانية ذات منشأ أجنبي ومحلي بدون فاتورة.

كما أنها تسوق هذه المنتجات بملصقات تحمل صفة قانونية على أنها أصلية لخداع المستهلك. من أجل إقتنائها والمتمثلة في مقويات جنسية،دهون، زيوت، عسل، وغيرها من المنتجات.

على إثر ذلك تم حجز كل المواد حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأكثر من مليار سنتيم.

كما تم الاستعانة بخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني والمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة المختصين في الأمن الغذائي للدرك الوطني. لإجراء الخبرة والتعمق في التحقيق المفتوح، وبعد صدور نتائج الخبرة العلمية تبين أن هذه المنتوجات تحتوي على مواد مجهولة المصدر وجد خطيرة على صحة المستهلك .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور