الدرك يحجز 1380 قارورة خمر وحوالي 4 قناطير لحوم بيضاء بوهران

حجز افراد السرية الاقليمية للدرك الوطني بوهران، 1380 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام.

تفاصيل العملية تأتي عقب دورية للسرية عبر الطريق الوطني رقم 04 الذي يربط بين ولايتي وهران ومعسكر.

ليلفت انتباههم مركبة من جي 5 تسير على طريق ترابي، كان بداخلها 1380 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

كما ضبط أفراد الدرك الوطني بحاسي بن عقبة، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وزنها بـ 377 كلغ كانت على متن سيارة نفعية.

وذلك خلال حاجز على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين بلدية بن عقبة وولاية وهران.