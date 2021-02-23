الدرك يحجز 144 ألف كيس من “الشمة” المغشوشة في برج بوعريريج!

إجمالي وزن المحجوزات بلغ 43 قنطارا

نجح أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في برج بوعريريج، في حجز 600 علبة كرتونية، تحتوي على 144 ألف كيس من مادة تبغ الترشق “شمة” نوع “أصيلة”، بوزن إجمالي يقدر بـ 43 قنطارا و20 كلغ.

القضية تورط فيها شخص في سن 37 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، حيث تمت العملية إثر معلومات تفيد بنقل كمية معتبرة من مادة “الشمة” من ولاية شرقية باتجاه ولاية غربية، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها، تم وضع خطة للإيقاع في المشتبه فيه، أين تم توقيفه على متن شاحنة بالطريق السيار شرق – غرب بمنطقة “البيبان”.

بعد مراقبة وثائق الشاحنة وتفتيشها تفتيشا دقيقا، عثر بداخلها على 144 ألف كيس من مادة “الشمة” مموهة ومخفية بإحكام وسط أكياس فارغة خاصة ببودرة الحليب، على إثرها تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد التنسيق مع مصالح مديرية التجارة في ولاية برج بوعريريج حول صلاحية مادة “الشمة” المحجوزة، أكدوا عدم صلاحيتها ويجب إتلافها، ومواصلة للإجراءات، تم حجز البضاعة ورفع ضده جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار من دون التسجيل، في السجل التجاري وانعدام الفاتورة والغش والتدليس وعدم احترام إلزامية تبليغ المستهلك.