الدرك يحجز 1500 قرص فياغرا ببلدية بن مهيدي في الطارف

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية بن مهيدي في الطارف من حجز كمية من الانقراص الجنسية المقوية من نوع الفياغرا.

وذلك في حاجز امني اثناء توقيف سيارة من نوع جي9 تحمل رقم ولاية سطيف.

حيث تمت مراقبة الاجهزة و الوثائق تلتها عملية تفتيش السيارة التي كانت تحمل اعشابا وتوابل عثر تحت المقاعد الامامية.

على اقراص الفياغرا تمثلت في الف قرص من نوع ميغا منها 120 زرقاء اللون.

وكذا 490 قرص من نوع تايغر منها 120 حمراء اللون و بخاختين من نوع ميغا.

وقد تم حجز المركبة و توقيف صاحبها و انجاز ملف جزائي سيقدم امام محكمة الذرعان