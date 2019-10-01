الدرك يحجز 44 خروف مذبوح بطريقة غير صحية بغرداية

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من حجز كمية ضخمة من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية وغير صحية، على متن شاحنة ببلدية زلفانة، في غرداية.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن القضية انطلقت، بعد عملية تتبع لمجموعة مشبوهة في المتاجرة باللحم بطريقة غير شرعية.

أين تم توقيف شاحنة عثر على متنها 44 خروف، مذبوح بطريقة غير شرعية وفي مكان سري.

أين أثبت الطبيب البيطري أن اللحوم التي وجدت على متن الشاحنة، غير صالحة للاستهلاك.

ليتم فتح تحقيق للوصول إلى المذبح السري، والذي تم فيه ذبح هذه الكمية الكبيرة من الخرفان.