الدرك يحجز 450 علبة سجائر بعين تيموشنت

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت من حجز 450 علبة سجائر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت على اثر دورية للأفراد على مستوى الطريق الولائي رقم 53 الرابط بين عين الكيحل وأغلال.

وحجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأغلال كمية من السجائر ما يقارب 450 علبة من جميع الأنواع و كذا على مادة الشمة من نوع “الرأي” كانت منتهية الصلاحية.

وحسب المعلومات فإن المحجوزات كان ينقلها شخص على متن سيارته في اتجاه بلدية سيدي العبدلي بتلمسان.

وتم حجز السلع تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية لدي محكمة عين تموشنت وسماع المعني حول عدم وجود الفواتير بالإضافة الى تسويق سلعة منتهية الصلاحية.