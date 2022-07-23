الدرك يحجز 481 خيمة و280 مظلة بشواطئ بومرداس

قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بعدة عمليات عبر إقليم إختصاصها، في اطار محاربة ظاهرة الاستغلال السياحي للشواطئ بدون حق امتياز.

وداهمت ذات المصالح، شواطئ راس جنات، والصخرة المفتتة والقرصان، وبن عبد الله سي الخيثر، الثنية وحوش مصطفى.

أين أسفرت العملية عن حجز 481 خيمة، و280 مظلة، و570 كرسي

و62 طاولة، وذلك في ظرف 48 ساعة، فيما لا تزال العملية متواصلة.

طالع أيضا:

547 ألف مصطاف بشواطئ بومرداس الجمعة وإنقاذ 403 أشخاص من الغرق

أحصت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، 496 تدخلا على مستوى الشواطئ، ليوم أمس الجمعة 22 جويلية 2022.

وحسب بيان لذات المصالح، تم تسجيل على مستوى شواطئ بومرداس، أمس الجمعة، 547000 مصطافا.

فيما تمثل عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من الغرق الحقيقي في 403 أشخاص. فيما تم إسعاف 76 شخصا في عين المكان.

كما تم تحويل 17 شخصا إلى المؤسسات الاستشفائية، بدون تسجيل أي حالة وفاة، حسب ذات المصدر.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp