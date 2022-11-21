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الدرك يحجز 5293 قرص إكستازي بوهران

بقلم كريمة سواڨ
الدرك يحجز 5293 قرص إكستازي بوهران
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تمكنت عناصر من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران ممثلة في فرقة الدرك الوطني بالكرمة وفرقة البحث والتحري بالكرمة وكذا السرية الاقليمية لأمن الطرقات في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين اجراميتين مختصتين في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت العمليتين عن توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي تقدر بـ 5293 قرصا.

بالإضافة الى سيارتين سياحيتين، سيارة نفعية ومبلغ 372000 دج من عائدات الترويج  وهواتف نقالة.

رابط دائم : https://nhar.tv/wPdUX
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