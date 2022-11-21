الدرك يحجز 5293 قرص إكستازي بوهران

تمكنت عناصر من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران ممثلة في فرقة الدرك الوطني بالكرمة وفرقة البحث والتحري بالكرمة وكذا السرية الاقليمية لأمن الطرقات في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين اجراميتين مختصتين في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت العمليتين عن توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي تقدر بـ 5293 قرصا.

بالإضافة الى سيارتين سياحيتين، سيارة نفعية ومبلغ 372000 دج من عائدات الترويج وهواتف نقالة.