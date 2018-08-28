الدرك يحجز 60 ألف كيس «شمّة» مغشوشة في سيدي بلعباس

تمكن، ليلة أول أمس، عناصر الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية ببلدية سيدي حمادوش شمال سيدي بلعباس، في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، من حجز كمية كبيرة من «الشمّة» المقلدة كانت موجهة للترويج بالجهة الغربية للوطن، إثر معلومات استغلتها مصالح الدرك الوطني، حيث تم توقيف مركبة وحجز كمية تقدر بـ 60 ألف كيس «شمة».

تفاصيل القضية تعود إلى حاجز أمني قام به رجال الدرك على مستوى الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين وهران وسيدي بلعباس عند بلدية سيدي حمادوش.

أين تم رصد المركبة من نوع «بيجو ماستر» التي كانت محل شكوك وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على 250 علبة كارتون تحتوي على 60 ألف كيس «شمة» مقلدة موجهة للترويج بولايات الغرب الجزائري قادمة من سطيف.

أين تم توقيف صاحبها المدعو «ب.ع» الذي يخضع للتحقيق من طرف الجهات المختصة.