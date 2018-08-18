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الدرك يحجز 722 قارورة خمر بقالمة

أخبار الجزائر
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الدرك يحجز 722 قارورة خمر بقالمة
بقلم هشام قاسمي

تمكن عناصر الدرك من توقيف شخصين بأحد أحياء بلدية هليوبوليس بولاية قالمة .

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الدرك عن حجز 722 قارورة خمر .
العملية جاءت اثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود شخصين بصدد ترويج كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من عنابة إلى قالمة .
وعلى إثر ذلك تم نصب كمين محكم للشخصين اللذين كانا على متن شاحنة من الحجم المتوسط،
أين تم توقيف الشاحنة و تفتيشها ليتم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 722 قارورة خمر من مختلف الأنواع و الاحجام. هشام فاسمي
هدا و قد تم تحويل الموقوفان على مقر الدرك الوطني اين تم تحرير محاضر رسمية في حفظهما لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية.


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