الدرك يحذر من التنقل إلى المرتفعات بسبب تساقط الأمطار والثلوج

دعت مصالح الدرك الوطني، اليوم، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، واحترام قواعد السلامة، وتجنب التنقل إلى المرتفعات التي تشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار والثلوج، تفاديًا لأي مخاطر قد تهدد سلامتهم.

وفي هذا السياق، تم تسجيل انقطاع في عدة طرق وطنية وولائية نتيجة تراكم الثلوج. حيث أوضحت مصالح الدرك الوطني أن الطرق المقطوعة تشمل:

- الطريق الوطني رقم 33، 15، و30 في الشطر الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

– الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، خاصة على مستوى فج شلاطة ببلدية إليلتن في تيزي وزو.

– الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي تبسة وسوق أهراس.

وحثت مصالح الدرك الوطني المواطنين على متابعة النشرات الجوية بانتظام، وتفادي التنقل في هذه المناطق إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.

يأتي هذا التحذير في ظل الظروف الجوية السيئة التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، ما يستدعي التزام الجميع بتوصيات الجهات الرسمية لتجنب الحوادث والصعوبات الناجمة عن الأحوال المناخية.