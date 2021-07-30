الدرك يحرر إمرأة محتجزة بالمنطقة الصناعية بولاية سيدي بلعباس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس من توقيف شخصين. تتراوح أعمارهما ما بين 27 و27 سنة بتهمة جناية هتك عرض

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 لقاعة العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس. من طرف أحد المواطنات مفادها أنها محتجزة من طرف شخصين. وذلك بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس. ليتم على الفور تشكيل دورية وتنقل أفراد الفرقة مدعمين بالفصيلة الأولى للأمن والتدخل دو بسيدي بلعباس لعين المكان. ليتم تحرير المرأة وتوقيف المشتبه فيهما. حيث تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة