الدرك يحرر فتاة إختطفها 03 شبان لاغتصابها بمستغانم

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم، من تحرير فتاة بعد إختطافها ومحاولة إغتصابها من قبل 3 شبان.

أين أسفرت العملية على توقيف 03 متورطين في القضية بشاطئ الصابلات.

وأوضح المصدر أن الفتاة البالغة من العمر 21 سنة كانت أمس الأول رفقة صديقها في نزهة بمنطقة صابلات.

قبل أن يتعرض لهما 3 أشخاص بالتعنيف والتهديد بواسطة خنجر.

وقام المتورطون الثلاثة، بضرب صديق الفتاة بواسطة السلاح الأبيض و رميه بين الكثبان الرملية.

كما قاموا بخطف الفتاة وإقتيادها إلى مكان معزول لمحاولة إغتصابها.

و لحسن الحظ قام أحد المواطنين بإتصال هاتفي على الرقم 1055، أين سارع أفراد الدرك الوطني إلى تطويق المكان والقبض على المختطفين الثلاثة.

وتم نقلهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمواصلة التحقيق معهم.

و قد بين التحقيق أن، الأشخاص الثلاثة قاموا بتجريد صديق الفتاة من هاتفه النقال ومبلغ مالي مقدر بـ 4500 دينار.

وسيتم تقديم المتهمين الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة مستغانم.