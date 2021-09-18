الدرك يحرر فتاة قاصر ويوقف 3 أشخاص في “برباشة” ببجاية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بجاية، من استرجاع فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، وتوقيف ثلاثة أشخاص قاموا بتحويلها.

تعود وقائع القضية إلى يوم الخميس الماضي، أين تلقت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بجاية، بلاغا عن اختفاء طفلة قاصر تدعى “م.ش”، تبلغ من العمر ١٤ سنة في ظروف غامضة من بلدية “برباشة” مقر إقامتها مع أهلها.

وتم نشر وتوزيع الأبحاث مباشرة والقيام بالتحريات اللازمة، حيث تمكنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني في بجاية من استرجاع الفتاة وتوقيف شخصين في بداية الأمر، تبين أنهما قاما بتحويل القاصر.

ومع مواصلة التحريات، تمكنت عناصر فرقة الأحداث للدرك الوطني من توقيف الشخص الثالث المتورط في القضية، ليجري فيما بعد تكوين ملف قضائي، على أن يتم تقديم الموقوفين للمثول أمام الجهات القضائية المختصة.