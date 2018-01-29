الدرك يحرر فتاة من مختطفيها بمستغانم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم أمس، من تحرير فتاة بعد اختطافها بدوار العمارنة ببلدية مستغانم.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم إتصال المعنية صاحبة الـ 25 سنة على الرقم الأخضر 1055.

وبلّغت عن حجزها من طرف ثلاثة أشخاص.

على مركبة نوع SOKOM بيضاء اللون بالصندوق الخلفي على محور الطريق الولائي رقم 24 بالعمارنة.

حيث تم على الفور تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعطار والتنقل إلى الطريق السالف الذكر.

الرابط بين مدينتي عين بودينار و بلدية سيدي بلعطار، أين تم رصد المركبة سالكة مرتفع جبلي ذو مسلك ترابي يؤدي لوسط غابة.

وبعد مواصلة أفراد الدورية السير عبر المسلك الترابي وتتبع أثار عجلات المركبة وترصدهم، عثر على المركبة بأعلى المرتفع.

والضحية ممسوكة من طرف أحد المشتبه فيهم المسمى “ب ش” 29 سنة، في حين لاذا كل من “ب س” 31 سنة.

و”ب ع” 30 سنة بالفرار بمجرد مشاهدتهما لعناصر الدرك الوطني نحو الغابة مستغلين معرفتهم الجيدة للمنطقة لكونهما منه.

إلا أنه تم القبض عليهما لاحقا عن طريق نصب كمين لهما من طرف عناصر فصيلة الأمن و التدخل.

الضحية بعد سماعها أكدت أنها تعرضت للضرب و الحجز من طرف المشتبه فيهم الثلاثة و الذين تربطهم صلة القرابة.

كما أن المركبة التي تم احتجاز الضحية فيها هي ملك للمسمى “ب ك” 34 سنة ، ابن عم المشتبه فيه المسمى “ب ش” 29.

التحقيق لا يزال مستمر في القضية في انتظار تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.